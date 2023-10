Wernisaż wystawy Zygmunta Czyża w XX rocznicę śmierci

Zygmunt Czyż urodził się 8 sierpnia 1940 roku w Zachoiniu koło Opatowa. Choć pochodził z kielecczyzny, to to właśnie Rzeszów stał się jego miastem, w którym tworzył przez wiele lat. Jego talent artystyczny został dostrzeżony już w młodym wieku, co zaowocowało studiami na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem prof. Wacława Taranczewskiego. W 1964 roku Zygmunt Czyż uzyskał dyplom, a od tego czasu jego twórczość rozwijała się w różnych dziedzinach sztuki, takich jak malarstwo sztalugowe, grafika warsztatowa, malarstwo architektoniczne czy projektowanie witraży.