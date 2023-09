Wernisaż wystawy Tomasza Kośka: Polifonia pamięci na granicach karpackich światów

Wystawa, której kuratorem jest Michał Sita, zaprezentuje prace Tomasza Kośka dokumentujące miejsca upamiętnień, krajobrazy oraz pozostałości funkcjonujących tu równolegle reżimów pamięci. Fotografie zostaną zestawione z dźwiękowymi relacjami mieszkańców oraz pejzażem dźwiękowym karpackich przestrzeni. Dodatkowo, będzie można zapoznać się z mapami terenu trójstyku granic Polski, Ukrainy i Słowacji, powstałymi w różnych okresach historycznych.

Region Beskidów Wschodnich, znanych w Polsce jako Bieszczady, jest miejscem spotkania granic trzech państw: Polski, Ukrainy i Słowacji. Jest to także teren, który odgrywa kluczową rolę jako dział wodny oddzielający zlewnie mórz Bałtyckiego i Czarnego. Ta symboliczna granica ma także swoje odzwierciedlenie w pamięci społeczności zamieszkujących te tereny.

Wernisaż wystawy „Patrz! Szeroko" to doskonała okazja do zagłębienia się w tę fascynującą historię i przyglądnięcia się, jak różne interpretacje przeszłości i polityk pamięci nakładają się na siebie na granicach karpackich światów. To wydarzenie ma znaczenie nie tylko dla miłośników fotografii, ale także dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć historię i kulturę tego fascynującego regionu.

Wystawę „Patrz! Szeroko" wsparło Center for Governance and Culture in Europe, University of St. Gallen, co dodaje jej wyjątkowego charakteru i znaczenia w kontekście badań nad historią i pamięcią społeczną.