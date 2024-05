W Uroczystość Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie odbędzie się XXII Koncert Jednego Serca Jednego Ducha!

Wielkie wydarzenie religijno-kulturalne

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2024 rozpocznie się o godz. 19.00. Wiele tysięcy gości z kraju i zagranicy spotka się w uroczystość Bożego Ciała na Koncercie Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie, a do wspólnego śpiewu, modlitwy, tańca i uwielbienia Boga będzie ich zachęcać kilkudziesięciu znakomitych muzyków.

Organizatorzy powitają wielu gości, m.in. z USA i Australii, potem, do godz. 19.30 podkarpacki zespół „Sezon na Czereśnie” zagra support. Po supporcie rozbrzmi główny koncert w wykonaniu chóru oraz orkiestry „Jednego Serca Jednego Ducha”, zespołu „New Life” oraz solistów. Koncert potrwa do ok. godz. 22.30-22.45.

Wystąpi wielu artystów reprezentujących różne nurty muzyki, od chrześcijańskiej po world music, etno, folk i jazz, którzy będą animować zebranych do wspólnego śpiewu, modlitwy, tańca i oddawania czci Bogu.