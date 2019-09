W sobotę oficjalne otwarcie Przestrzeni Kwadratowej w Rzeszowie! Będzie m.in. kino plenerowe, występ Dagny Cipora i Vinyl DJ Set by DAZE

Impreza rozpocznie się od otwarcia CHILLOUT Strefy, kawiarenki społecznej oraz zbiórki pomysłów do programu Kwadratu Kultury 2020. Ta część ma potrwać do godziny 18:15, wtedy rozpocznie się małe kino plenerowe. W jego ramach wyświetlony zostanie społecznościowy film dokumentalny SEDNO z 2015 roku.

- W filmie przedstawiono sylwetki 42 Polaków – Rzeszowian żyjących współcześnie, różniących się wiekiem, przeżyciami i światopoglądem. Anonimowi bohaterowie udzielają odpowiedzi na pytania, często intymnych, trafnych z perspektywy widza lub budzących jego sprzeciw. Zbiór przypadkowych bohaterów tworzy intrygujący kontrastem portret współczesnego społeczeństwa. „SEDNO” to pozytywny i niezwykle szczery film o wartościach życia w dzisiejszym świecie, który skłania widza do refleksji i zachęca do zmierzenia się z na pozór prostymi pytaniami, zmuszając jednocześnie do odkrycia prawdy o sobie samym, trafiając w sedno - opisuje Ilona Dusza-Kowalska.