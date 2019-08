Rzeszowska Przestrzeń Kwadratowa już otwarta! Zobacz jak wygląda uniwersalne miejsce dla każdego [ZDJĘCIA, WIDEO]

Od wtorku Przestrzeń Kwadratowa jest już dostępna dla rzeszowian. Przyjść może tu każdy, a miejsce idealnie nadaje się zarówno do wypoczynku, jak i do organizowania różnego rodzaju spotkań. Zobacz jak wygląda nowa "miejscówka" i co ma o niej do powiedzenia jej autor, Jakub Szczęsny.

Przestrzeń Kwadratowa znajduje się niedaleko elektrowni wodnej nad Wisłokiem, w narożu ul. Podwisłocze i al. Powstańców Warszawy. Jest dostępne już od wtorku, jednak oficjalna inauguracja przypadnie na 31 sierpnia. Twórcy inicjatywy nie chwalą się na razie, co dokładnie przewidzieli na otwarcie. Zapewniają jednak, że może tu przyjść każdy - modułowa budowa całego miejsca sprawia, że można tam zjeść, odpocząć czy poprowadzić spotkanie na świeżym powietrzu. "Kwadrat" został zbudowany w taki sposób, że pomimo lekkości całej konstrukcji, nie będzie obaw o jej zniszczenie. „Przestrzeń Kwadratowa dla Rzeszowa" to inicjatywa realizowana przez Fundację Rzeszowską i wspierana przez Miasto Rzeszów. Całość zawarła się w ramach programu wspierania zmian prospołecznych prowadzonych pod hasłem "Lechstarter" oraz dofinansowana ze środków Kampanii Piwowarskiej S.A. (właściciela marki Lech) w ramach czwartej edycji tego programu.