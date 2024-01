W Rzeszowie zapowiada się artystyczna uczta dla miłośników teatru. Wystawione zostaną trzy najwybitniejsze sztuki Fredry

Pierwszego dnia zaprezentowana zostanie „Zemsta” w reżyserii Michała Chorosińkiego.

Od prawie dwustu lat sztuka ta cieszy się niesłabnącym scenicznym powodzeniem, a Fredro za jej pomocą bawi i zachwyca kolejne pokolenia Polaków. Wpływa na to niezwykła intryga oraz miłość Wacława i Klary. Pojawia się także nieszczęśliwie zakochany i wykorzystywany przez głównych bohaterów Papkin. Interesująca jest geneza komedii. W swoim zamku Kamieniec w Odrzykoniu Fredro odnalazł dokument, opisujący burzliwe spory dwóch rodów - poprzednich, siedemnastowiecznych właścicieli Kamieńca - co zainspirowało go do napisania „Zemsty” i stworzenia tak wyrazistych, pełnokrwistych, niejednoznacznych charakterów. Cóż, historia Cześnika i Rejenta, przeniesiona z XVII do XIX wieku może powtórzyć się i w XXI wieku w brawurowej inscenizacji Teatru Klasyki Polskiej. Misterne intrygi i dialogi na tyle charakterystyczne, że znane nawet literackim dyletantom („Jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla kup mi luby”, „Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba!” czy „Hej Gerwazy, daj gwintówkę! Niechaj sprzątnę tę makówkę!”)