„Kalejdoskop Fredrowski”. Młoda Scena Teatru im. Wandy Siemaszkowej świętuje Rok Aleksandra Fredry nową premierą

Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 roku w Surochowie k. Jarosławia. Jest autorem

komedii, fars i wodewilów, które szybko trafiały na deski teatrów. Jego scenicznym debiutem

był utwór „Intryga na prędce, czyli nie ma złego bez dobrego”, a najbardziej znane dzieła to

„Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca”, „Zemsta”, „Mąż i żona”, „Damy i huzary”, czy

„Pan Jowialski”.

Ogłoszenie roku 2023 Rokiem Aleksandra Fredry postawiło młodych adeptów sztuki aktorskiej

przed pytaniem: co twórczość tego wybitnego komediopisarza może dać dziś współczesnym

czytelnikom, zwłaszcza młodzieży?

„Jego pisane wierszem utwory stanowią materiał trudny, obarczony silnym rymem, a realia

sztuk mogą wydawać się muzealne. Jak więc sobie z nim poradzić? Nasz spektakl łączy

fragmenty „Męża i żony” oraz „Ślubów panieńskich”, dodając do nich szczyptę

współczesności. Czy zaowocuje to wspólną pointą? Czy Aniela i Klara to przyszłe Elwiry? Czy

Gucio i Albin będą musieli przebaczyć swoim żonom, a żony – mężom?” – opowiada o

spektaklu reżyserka Barbara Napieraj.