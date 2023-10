W Rzeszowie odbędzie się spotkanie z ikoną polskiej piosenki Haliną Kunicką

Halina Kunicka-Kydryńska to ikona polskiej piosenki. Wydała ona 12 płyt, które sprzedały się w łącznym nakładzie ok. 1 mln egzemplarzy. Występowała na polskiej scenie, a także w Europie, USA, Kanadzie, Izraelu i Australii. Jej największe przeboje to: „Orkiestry dęte”, „Niech no tylko zakwitną jabłonie”, „Od nocy do nocy”, „To były piękne dni”, „Lato, lato czeka”, „Gwiazda naszej miłości”, „Zapomnisz kiedyś, że to ja”, „Ballada o dobrej żonie”.

Kamila Drecka-Anderman - absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziennikarka telewizyjna w poznańskim oddziale TVP. Realizowała reportaże społeczne, filmy i impresje filmowe o sztuce