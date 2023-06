W czwartek - wernisaż wystawy fotografii Włodzimierza Puchalskiego "Domowroty"

Dodaje, że kilkadziesiąt prac wybranych do ekspozycji w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, zestawionych niejako obok siebie w trzech odrębnych rzeczywistościach, wg autorskiej aranżacji kuratora wystawy Andrij Bojarova z całą pewnością pomogą na nowo odczytać bogaty dorobek wszechstronnej działalności Puchalskiego jako absolutnego giganta swoich czasów.

- Dla pewnej części z nas Włodzimierz Puchalski kojarzy się bez wątpienia z tajemniczym i niedostępnym światem natury. Bez cienia wątpliwości był kimś, kto zdecydowanie wyprzedzał swoją epokę, szczególnie w aspekcie upowszechniania wiedzy przyrodniczej, działań edukacyjnych, ale również filmu i fotografii - przedstawia Barbara Bokota-Tomala, specjalista plastyk z Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. - Wystawa „Włodzimierz Puchalski. Domowroty” to wyjątkowa kolekcja prac, które przypominają tę monumentalną - a dziś niestety nieco zapomnianą - postać polskiego przyrodnika, fotografa, filmowca i zrazem wrażliwego na piękno otaczającego go ś

Wernisaż zaplanowany jest 22 czerwca (czwartek) o godz. 18 w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa przy ul. 3 Maja 9 (I piętro). Ekspozycja będzie dostępna do 5 sierpnia.

Czym są "domowroty"?

W kontekście prezentowanej wystawy domowroty odnoszą się bezpośrednio do bocianów ze wsi Butyny, gdzie w 1937 roku Włodzimierz Puchalski uczestniczył w badaniach nad tym niezwykłym, zwierzęcym fenomenem.

Tytułowe „domowroty” są w polskiej terminologii naukowej odpowiednikiem określenia „homing”, które opisuje wrodzoną zdolność zwierząt do odnajdowania drogi do domu, niezależnie od miejsca w którym przebywają.

Współcześnie Butyny oraz położona nieopodal wieś Mosty Wielkie należą do Ukrainy. Tym mocniej nabierają one nowego, symbolicznego znaczenia, będąc wyraźnym odniesieniem do trwającego konfliktu między rosyjskim agresorem, a broniącymi swojej wolności Ukraińcami.

O artyście

Włodzimierz Puchalski urodził się 6 marca 1909 r. w Mostach Wielkich niedaleko Lwowa. Rodzice i wuj zaszczepili w nim i jego starszym bracie Romanie miłość do przyrody i fotografii. Swój pierwszy aparat fotograficzny otrzymał od dziadka gdy ukończył 13 lat.

Techniki fotografii i filmowania Puchalski doskonalił w latach 1933-1936 w Instytucie Fotografii Politechniki Lwowskiej pod kierownictwem Witolda Romera. Wykonał wtedy wiele swoich najbardziej znanych fotografii oraz zrealizował swój pierwszy film pt. „Bezkrwawe łowy“. Pierwszym międzynarodowym sukcesem był złoty medal, przyznany za zdjęcie „Odyniec w zimie“ na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie, w 1937 r.