Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Rzeszów, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Strategiczna inwestycja powiatu rzeszowskiego, czyli budowa liczącego blisko 3 km łącznika od ul. Warszawskiej w Rzeszowie do węzła autostrady A4 „Rzeszów Północ” jest już na ukończeniu. Wartość robót wraz z wykupem działek sięgnęła 43 mln zł. Za niespełna kilka dni kierowcy będą mieli do dyspozycji cztery pasy ruchu.

Od 13 października br., ruszają na Politechnice Rzeszowskiej, nowe i unikatowe w skali Polski i świata, studia podyplomowe “Retro-computing: technologie i sztuka cyfrowa”. Zapisy na studia rozpoczną się od 7 VII br. i potrwają do końca września br. Zajęcia to formuła studiów zaocznych (sobota-niedziela), Wykłady oraz Ćwiczenia/Warsztaty; zjazdy co około 4 tygodnie; formuła w 100% stacjonarna.

Zmiany, które wprowadzi Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie pomogą rozwiązać problem kolejek, które tworzyły się we wrześniu przy okazji przedłużania ważności kart miejskich.

Wczoraj, policjanci uczestniczyli w niecodziennej interwencji. Zostali poproszeni o pomoc w dotarciu do szpitala. W aucie, które eskortowali, rodzice wieźli do szpitala dziecko pogryzione przez psa. Funkcjonariusze zadbali o to, aby 5-latek i jego rodzice bezpiecznie dotarli do placówki medycznej, gdzie chłopcem zajęli się specjaliści.