Na Politechnice Rzeszowskiej ruszają nowe i unikatowe w skali Polski i świata, studia podyplomowe OPRAC.: Marcin Żminkowski

Krzysztof Kapica

Od 13 października br., ruszają na Politechnice Rzeszowskiej, nowe i unikatowe w skali Polski i świata, studia podyplomowe “Retro-computing: technologie i sztuka cyfrowa”. Zapisy na studia rozpoczną się od 7 VII br. i potrwają do końca września br. Zajęcia to formuła studiów zaocznych (sobota-niedziela), Wykłady oraz Ćwiczenia/Warsztaty; zjazdy co około 4 tygodnie; formuła w 100% stacjonarna.