Policjanci eskortowali do szpitala dziecko pogryzione przez psa OPRAC.: Marcin Żminkowski

Polska Press

Wczoraj, policjanci uczestniczyli w niecodziennej interwencji. Zostali poproszeni o pomoc w dotarciu do szpitala. W aucie, które eskortowali, rodzice wieźli do szpitala dziecko pogryzione przez psa. Funkcjonariusze zadbali o to, aby 5-latek i jego rodzice bezpiecznie dotarli do placówki medycznej, gdzie chłopcem zajęli się specjaliści.