Tygodniowy przegląd prasy 6.08.2023: Rzeszów, 30.07-5.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Dwie operacje przedniej resekcji odbytnicy w asyście robota chirurgicznego da Vinci zostały przeprowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. To pierwsze tego typu zabiegi wykonane w województwie podkarpackim - informuje USK w Rzeszowie.

Powiat łańcucki wspólnie z gminą Rakszawa są na finiszu budowy nowoczesnej drogi powiatowej wartej 8,5 mln zł. Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana należało zdemontować kilka latarni ulicznych, co nie spodobało się części mieszkańców gminy, a konkretnie przysiółka Rakszawa-Kąty.

Fundacja "Most the Most" zaprezentowała wyniki I Konkursu "Nasz Zabytek". W województwie podkarpackim triumfował dworek w Hyżnem, zwany potocznie Dworkiem Sikorskiego. Dzięki temu gmina może liczyć na 1 mln zł dofinansowania na rewitalizację obiektu. To zasługa mieszkańców gminy, którzy aktywnie brali udział w głosowaniu.