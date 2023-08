Duże zainteresowanie mieszkańców stoiskiem 800+ podczas Podkarpackiego Bazarku w Boguchwale

- Przy okazji Bitwy regionów, która odbywa się w PODR w Boguchwale gościmy mobilny punkt 800+ jest, to związane ze zmianą ustawy o świadczeniu wychowawczym, której sejm dokonał, 7 lipca br. podnosząc świadczenie z 500 do 800 zł. Taka kwota będzie obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Jest to wzrost świadczenia o 60 procent. Przypomnę, że inflacja odkąd wprowadzono 500+ wyniosła 30 procent, więc jest to nadprogramowy wzrost tego świadczenia, na czym skorzystają polskie rodziny.