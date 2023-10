Tygodniowy przegląd prasy 1.10.2023: Rzeszów, 24.09-30.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Przegląd tygodnia: Rzeszów, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dziś ze Stacji Rzeszów Główny do portu lotniczego w Jasionce wystartował pociąg specjalny, inauguracyjny, a od jutra już każdy będzie mógł korzystać z nowego połączenia. - Do 12 listopada rozkład jazdy jest pilotażowy. Będziemy go korygować, dostosowywać do możliwości i potrzeb firm i tych, którzy tutaj pracują w parku naukowo - technologicznym - zapowiedział marszałek Władysław Ortyl.

W Rzeszowie rozpoczęły się uroczystości z okazji święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Biorą w nich udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik sił zbrojnych Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Z okazji tego święta odbyła się parada sprzętu wojskowego.