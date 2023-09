Rzeszów w weekend: co ciekawego dzieje się od 29 września do 1 października Agnieszka Lisowicz

Czy jesteście gotowi na kolejny weekend pełen emocji i atrakcji w Rzeszowie? Miasto przygotowuje się do trzech dni pełnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Oto zestawienie niektórych z najciekawszych imprez, które czekają na was od 29 września do 1 października.