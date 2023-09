Znamy już składy obwodowych komisji wyborczych w Rzeszowie

Do 15 września mieliśmy czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a już 25 września te komisje zostały oficjalnie powołane. Praca w komisji to nie tylko obowiązek obywatelski, ale także okazja do zarobienia sporej sumy. Przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a pozostali członkowie komisji zostaną wynagrodzeni kwotą 600 złotych.