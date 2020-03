Teatr "Maska" przeniósł się w sieci. Nagrywa słuchowiska nie tylko dla dzieci

- Zaczęliśmy działać w zmienionych warunkach. Nie mogąc zaprosić widzów do teatru, zaproponowaliśmy cykl wydarzeń artystycznych stworzonych przez aktorów i edukatorów Teatru "Maska". Realizowany jest on w zaciszu domowym, a udostępniany widzom u nich w domach, a więc w sieci: na naszych profilach w mediach społecznościowych i na stronie teatralnej

- mówi Monika Szela, dyrektor Teatru "Maska" w Rzeszowie.

Jedną z propozycji "Maski" są słuchowiska adresowane nie tylko dla dzieci, ale też dla młodzieży i dorosłych.

Na Facebook’owym profilu Teatru "Maska" publikowane są słuchowiska dla dzieci przygotowane przez aktorów "Maski" codziennie o godz. 18. Wszystkie słuchowiska dostępne są na kanale Teatru "Maska" w serwisie YouTube.

- Słuchowiska, jakie proponujemy, to program "Teatr Maska w sieci" - a więc bajki i historyjki, pięknie zmontowane i udźwiękowione, które mogą państwo posłuchać w internecie. Będą to krótkie formy, dobranockowe, udostępniane wieczorem. Pierwszy "Pan Strach" podbija już serca słuchaczy, kolejne już w drodze do państwa domów - dopowiada Monika Szela.