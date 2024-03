Spotkanie autorskie z Magdaleną Grela w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja zdjęć wykonanych przez Magdalenę Grela w trakcie dwuletniego projektu #LensForUkraine.

Projekt, pokazuje życie codzienne, które toczy się w ośrodkach dla uchodźców. Są to zdjęcia, które ukazują życie dzieci ze zbombardowanego sierocińca w Mariupolu w Ukrainie, a także funkcjonowanie ośrodków dla uchodźców i ich życie w Lublinie, Rzeszowie i Przeworsku.

Magdalena Grela mieszka w Głogowie Małopolskim. Należy do nieformalnej grupy fotograficznej "Dokumentalni". Swój pierwszy esej fotograficzny stworzyła w 2016 roku. Była to seria portretów na targu staroci w Sandomierzu w Polsce. Rok później powstał projekt poświęcony niewidomej kobiecie z niepełnosprawnością, Teresie Biało.