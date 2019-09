Świąteczne Targi Książki w Rzeszowie. Wśród gości trzeciej edycji siostra Anastazja, Katarzyna Bonda, Janusz Leon Wiśniewski

Na Świąteczne Targi Książki do Rzeszowa przyjedzie okrzyknięta „Pierwszą Kucharką Rzeczpospolitej”, siostra Anastazja ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Napisała kilkanaście książek, które sprzedały się w liczbie ponad 4 milionów egzemplarzy. Co ciekawe, siostra Anastazja pochodzi z Podkarpacia - z Dylągowej w gminie Dynów.

Łukasz Orbitowski, laureat Paszportu Polityki, dwukrotnie nominowany do nagrody Nike, raz do nagrody Miasta Gdynia, będzie kolejnym gościem targów. Jest jednym z najważniejszych autorów powieści grozy, twórcą zbiorów opowiadań i powieści. Jest także autorem cyklu bajek o kotach. Ostatnio coraz częściej sięga do realiów codzienności. „Kult” to najnowsza, a jednocześnie najdojrzalsza powieść Orbitowskiego, snuta z humorem i czułością. Zbeletryzowana, ale doskonale udokumentowana historia oławskich objawień jest tylko pretekstem do fascynującej opowieści o miłości i stracie, lojalności i próbie zrozumienia najbliższych, potrzebie odkupienia win, cudach i ich tajemnicy.

„Królowa polskiego kryminału”, Katarzyna Bonda, powróci do Rzeszowa z nowym kryminałem. „Miłość leczy rany” jest powieścią opartą na faktach. Autorka rozpoczyna nią nową serię. Do tej pory jej książki sprzedały się w Polsce w blisko 2 mln nakładzie. Są wydawane w 14 krajach. Prawa do wydań zagranicznych zakupiły największe wydawnictwa na świecie, m.in. Hodder & Stoughton i Random House.