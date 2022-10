Stary Cmentarz to nasze Powązki i trzeba o niego dbać! Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków potrwa dwa dni

Które nagrobki uratowano?

- W tym roku na rzecz ratowania zabytkowych pomników Starego Cmentarza będziemy kwestować przez dwa dni. 31 października tylko na Starym Cmentarzu, natomiast 1 listopada na cmentarzu przy ul. Targowej oraz na cmentarzu Pobitno. Planujemy od godz. 10 do zmroku - zapowiada Wiktoria Helwin.

Które nagrobki teraz wymagają najpilniejszych prac? Tych jest tu ogrom. Wymienia, że m.in. groby rodziny Opolskich, o remont których zabiega w mieście już od kilku lat. To kosztowna rzecz. Stowarzyszeniu brakuje na to pieniędzy. Antoni Opolski był żołnierzem powstania 1863 r.

- Naszym zdaniem pomnik został zniszczony, a nie odnowiony - irytuje się Wiktoria Helwin. - Tablicę z jasnego granitu zasmarowano na czarno i wyzłocono litery. Kto w 1836 r. złocił litery na cmentarzu? - pyta.

Dodaje, że już interweniowali w mieście, że tak nie może być. - A chcieliśmy sami zadbać o ten pomnik, to miasto się uparło, że zrobi. I jest rezultat. Nie wiem, kogo zatrudnili. Zresztą to już nie pierwsza taka realizacja. Prezes prosił, żeby do 1 listopada zostało to poprawione. Jeśli nie, przeznaczymy na to pieniądze z tegorocznych datków.