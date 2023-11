Spotkanie z prof. Janem Majchrowskim, autorem książki „Przeciw uzbrojonym analfabetom”

Spotkanie autorskie odbędzie się 21 listopada w sali konferencyjnej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie o godz. 16, ul. Szopena 23.

Książka pt. „Przeciw uzbrojonym analfabetom” jest debiutem literackim profesora wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego, znanego dotąd z zupełnie innej działalności. Był pierwszym wojewodą lubuskim, wiceministrem w MSWiA, doradcą ważnych osobistości, wreszcie sędzią Sądu Najwyższego, z której to funkcji niespodziewanie zrezygnował, wywołując polityczną sensację.

Teraz postanowił pójść w ślady swojego zmarłego ojca Stefana Majchrowskiego, przedwojennego rotmistrza kawalerii, oficera wywiadowczego, jeńca oflagu w Murnau, a po wojnie pisarza, autora takich poczytnych książek historycznych, przygodowych i biograficznych, jak choćby „Spadkobiercy pana Ziółko”, „Saga o Wenedach”, „Za drutami Murnau”, „Pan Sienkiewicz” i dwudziestu innych.

Jan Majchrowski napisał swoisty kalendarz skojarzeń historycznych. Każdy rozdział zawiera barwną opowieść o jednym wydarzeniu powiązanym z danym miesiącem. Jest to jednak tylko pretekst do okraszonych humorem dopowiedzeń, które następują przy okazji i przybierają postać opowieści o znanych ludziach i nieznanych wydarzeniach, czasem drobnych, lecz charakterystycznych,

których autor niejednokrotnie sam był świadkiem. Na własnym przykładzie wskazuje, że to, co dotyczy historii i spraw publicznych, łączy się z tym co prywatne i osobiste, a opowiada o tym z rozbrajającą czasem szczerością, zaprawioną nutą subtelnej nostalgii.