Rusza projekt #discoveryourjapan Fundacji Koi Koi. Jesienne propozycje rozrywek zrzeszających sympatyków kraju kwitnącej wiśni

Fundacja Koi Koi zrzesza sympatyków kraju kwitnącej wiśni przez co rozpowszechnia kulturę japońską w stolicy Podkarpacia. Kultywowanie japońskiej rozrywki, stałe poszerzanie wiedzy i umiejętności sprawiają, że obywatele Japonii, mogą w Rzeszowie czuć się jak u siebie.

- czytamy na stronie Fundacji Koi Koi.

Od 16 września br. Fundacja Koi Koi rozpoczęła realizację zadania publicznego pod nazwą #discoveryourjapan Warsztaty GO .

Gra w go od najdawniejszych czasów cieszyła się popularnością wśród chińskiej arystokracji, by potem trafić na dwory koreańskie i japońskie. Co ciekawe, w Japonii go przyjęło się nie tylko jako rozrywka arystokracji, lecz także jako gra dla samurajów oraz zwykłych obywateli.

Słowo „go” pochodzi z języka japońskiego, gdzie funkcjonuje jako skrót pełnej nazwy – igo, co oznacza dosłownie [grę w] otaczające kamienie