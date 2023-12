Przegląd prasy z tygodnia 17.12.2023. Co działo się w Rzeszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zobaczcie, co ciekawego odbędzie się już w ten weekend w Rzeszowie i okolicy! Nie zabraknie kiermaszy, koncertów, warsztatów, wernisaży, a także imprez!

Świąteczne wianki, kartki, choineczki, a nawet opaski na włosy - to tylko niektóre z pięknych dzieł naszej Czytelniczki, Agaty Wilk. - Rękodzieło to moja pasja. Dostarcza mi wiele radości z tworzenia czegoś własnymi rękami, ale również pozwala na wyrażenie siebie przez własne, unikatowe projekty - opowiada mieszkanka Rzeszowa. - Moje rękodzieło rozwija nie tylko zdolności manualne, ale także jest moją forma relaksu

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przy wsparciu Asseco Data Systems wprowadza nową formę biletu na przejazdy komunikacją miejską. Od dzisiaj umożliwiono korzystanie ze sklepu „E-bilet”, który pozwala na przypisanie biletów czasowych do różnych nośników m.in. aplikacji mobilnej, karty płatniczej oraz portfeli elektronicznych, a także smartwatchy. Pasażerowie mogą dokonać zakupu w e-sklepie lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej, która również może stanowić nośnik biletu. Ponadto wprowadzono możliwość przypisania do swojego konta np. najbliższych członków rodziny. E-bilet to kolejne udogodnienie z zakresu smart city wdrażane w Rzeszowie.

Jeśli szukasz modnych świątecznych ubrań: swetra lub bluzki, które sprawdzą się w grudniowych stylizacjach, to koniecznie przeglądnij naszą galerię. Prezentujemy w niej zdjęcia ubrań z targowiska przy ulicy Dworaka w Rzeszowie. Zobacz!