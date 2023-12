W Kinie za Rogiem Cafe w Rzeszowie odbyła się VIII edycja turnieju filmowego [WIDEO]

Tematyka pytań to szeroko rozumiane kino. Są pytania o reżyserów, aktorów konkretne sceny filmowe. Są pytania muzyczne oraz zdjęcia do odgadnięcia kogo lub co i z jakiego filmu prezentują. Jak sami uczestnicy mówią, do tego turnieju nie da się przygotować. Trzeba po prostu uważnie oglądać filmy, zwracać uwagę na to kto jest reżyserem, na aktorów. Turniej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.