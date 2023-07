Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Rzeszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zobaczcie, jakie atrakcje czekają nas w najbliższy weekend, od 14 do 16 lipca w Rzeszowie i okolicy. Będą koncerty i spektakle.

Do groźnej kolizji doszło w czwartek przed godziną 17 na Alei Armii Krajowej w Rzeszowie. Według wstępnych ustaleń policji kierujący volvo podczas zmiany pasa ruchu nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z dacią. Nikomu nic się nie stało, skończyło się na rozbitych pojazdach. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

Dramat rozegrał się w 2019 roku. Dominika upadła i jej serce przestało bić. Do dziś nikt nie wie dlaczego. Niestety, niedotlenienie mózgu i 40-minutowe zatrzymanie akcji serca poczyniły ogromne spustoszenie w jej organizmie. Dzięki ogromnie ciężkiej pracy i intensywnej, ale kosztownej rehabilitacji Dominika małymi krokami pomału odzyskuje sprawność. Niestety koszt rehabilitacji jest bardzo duży. Rodzina potrzebuje wsparcia.

Od piątku 14 lipca mieszkańcy Rzeszowa lubiący aktywnie spędzać czas na bulwarach będą mieli do dyspozycji nowy lokal. Beach bar zostanie otwarty przy ścieżce rowerowej i alejce spacerowej nad Wisłokiem, poniżej zapory.

W środę do Rzeszowa przyjechały zespoły folklorystyczne z całego świata, by wziąć udział w XIX Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Z tej okazji Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Połoniny" Politechniki Rzeszowskiej przygotowało powitalny koncert.

W środę wieczorem doszło do zderzenia dwóch rowerzystów na Bulwarach nad Wisłokiem w Rzeszowie. Poszkodowany został jeden z uczestników tego wypadku. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Bartłomiej Lichocki, student drugiego roku studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA - Rzeszowskiej Szkole Wyższej jako jedyny z Podkarpacia i jeden z pięciu osób w Polsce zakwalifikował się na 5-miesięczny płatny staż w Parlamencie Europejskim. Do konkursu łącznie zgłosił się ponad 400 studentów z całej Europy.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 11 lipca w rzeszowskim żłobku przy ul. Podwisłocze na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie. Zmarł 3-letni chłopczyk, który prawdopodobnie zakrztusił się winogronem. Prokurator prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, a sekcja zwłok, która odbędzie się w czwartek, 14 lipca dziecka ma odpowiedzieć na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci.