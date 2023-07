Student z Rzeszowa w gronie 5 osób z Polski, które dostały się na staż w Parlamencie Europejskim

Podczas wiosennej rekrutacji chęć udziału w stażach wyraziło ponad 400 studentów z całej Europy. Z Polski aplikowało 15 osób, jednak tylko 5 udało się zakwalifikować na staż. W tej piątce jako jedyny z Podkarpacia znalazł się Bartłomiej Lichocki, student WSPiA.

- To doskonały przykład dla innych studentów. Pokazuje, że warto się starać i korzystać z możliwości, które pojawiają się na naszej drodze - mówi prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA. - Myślę, że pan Bartłomiej może być już spokojny o swoją przyszłość, a najbliższe pięć miesięcy wykorzysta najlepiej, jak będzie umiał. Staże, takie jak ten w Parlamencie Europejskim to przykład na to, jak zdobywać dodatkowe kwalifikacje jeszcze w czasie studiów. Wiedza teoretyczna i praktyczna otrzymywana podczas zajęć jest niezwykle ważna. Jednak bardzo ważne są także dodatkowe ciągle rozwijane kwalifikacje.