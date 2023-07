Co ciekawego będzie na Skwerze Kultury w tym miesiącu? Sprawdź propozycje

Akrobatyka, żonglerka - to właśnie z pomocą tych dziedzin cyrkowych zostanie przedstawiona opowieść o ponadczasowych dylematach „Sztukmistrza”, o duchach, o tym co zniknęło nagle i bezpowrotnie w „Wielkiej katastrofie”. Ludzkie słabości, obawy, nadzieje i radości. Spektakl inspirowany jest prozą Isaaca Bashevisa Singera "Sztukmistrz z Lublina". Zakończy go fireshow.

Sztukmistrze to organizacja pozarządowa, która powstała w celu rozwoju i promocji sztuki Nowego Cyrku. Została założona w roku 2010, będąc kontynuacją wcześniejszych działań nieformalnej lubelskiej grupy Sztukmistrze.

Estrada Rzeszowska zaprasza 23 lipca o godz. 19.30.

Z kolei 30 lipca o godz. 18 - koncert Jack Dupon oraz Mark and The Boomers.

Jack Dupon to francuski zespół progresywno-awangardowy związany z ruchem Rock in Opposition, założony w 2004 roku przez Thomasa Larsena, Arnauda M’Doihomę, Gregory’ego Pozzoliego i Philippe’a Prebeta. Ich muzyka nawiązuje do twórczości takich artystów jak de Fred Frith, Primus, King Crimson, Zappa, Etron-Fou-Leloublan czy The Birthday Party (NickCave).