Premiera filmu „Adamczykowie. Autoportret wewnętrzny”

„Adamczykowie. Autoportret wewnętrzny” to krótkometrażowy film dokumentalny, opowiadający o dwóch braciach i ich pasji do malowania, odkrywania rzeczywistości poprzez sztukę oraz poznawania na nowo siebie nawzajem. Film powstał w ramach Podkarpackiej Kroniki Filmowej 2022, ze środków Województwa Podkarpackiego. Wydarzenie posiada patronat Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Witold i Piotr Adamczykowie to bracia bliźniacy. Urodzeni w 1966 roku wychowywali się w Nowej Dębie. Razem siedzieli w szkolnej ławce, razem poszli do liceum plastycznego w Rzeszowie, a później do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. W szkole artystycznej zaczęły ujawniać się między braćmi różnice w podejściu do życia i sztuki. Jedność, w której dotychczas żyli, zaczęła się rozpadać. Ich drogi artystyczne oraz życiowe zaczęły się rozchodzić.