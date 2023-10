Premiera dokumentalnego filmu „Chłopaki" w Rzeszowie

Film powstał w ramach Podkarpackiej Kroniki Filmowej, we współfinansowaniu z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Opowiada on o grupie nastolatków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie. Czy rok, który pozostał Krzyśkowi i jego kolegom do wyjścia wystarczy, by uwierzyli, że jest dla nich miejsce w społeczeństwie?

Po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.