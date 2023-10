„Dzień Świra" w Kinie za Rogiem Cafe w Rzeszowie

Adaś Miauczyński nie jest typem człowieka, który łatwo odnajduje się w otaczającym go świecie. Ludzie nie okazują mu życzliwości, a świat wydaje się być mu przeciwny. Budzi się o złych porach dnia z powodu hałasu z zewnątrz. Sąsiedzi nie dają mu spokoju: na dole ryczy radio, na górze sąsiadka ćwiczy karate na stole, nawet pies załatwia swoje potrzeby pod jego oknem. Adaś nie potrafi znaleźć swojego miejsca w tym nieustającym chaosie, nawet podczas lekcji uczniowie zachowują się nieodpowiednio, co utrudnia mu nauczanie poezji. To wszystko doprowadza go na skraj rozpaczy i depresji. W odpowiedzi, mężczyzna wprowadza do swojego życia nawyki, jednocześnie tonąc coraz głębiej w swojej izolacji.

Ta historia, choć powstała 20 lat temu, nadal jest aktualna.