Pokaz filmu o Stanisławie Helskim, ofierze reżimu komunistycznego w Polsce

Film opowiada historię rolnika indywidualnego, który prowadził wzorowe gospodarstwo. Zbudował je od podstaw. Pod koniec lat 70. XX wieku zaangażował się w działalność opozycyjną. Był organizatorem strajku głodowego w Świdnicy, mającego doprowadzić do rejestracji Solidarności Chłopskiej. Represjonowany w stanie wojennym, aresztowany i kilkakrotnie pobity, podupadł na zdrowiu. Jednocześnie wyroki sądów zrujnowały jego gospodarstwo rolne. Syn został wcielony do wojska, gdzie zainfekowano go wirusem zapalenia wątroby.

Budynki gospodarskie oraz dom zostały wpisane do rejestru zabytków, co poskutkowało niemożnością prowadzenia prac remontowych.

Helski został zrujnowany finansowo. Żaden sąd nie przyznał mu zadośćuczynienia. W latach 90. bezskutecznie odwoływał się do rozmaitych instancji. W akcie desperacji, w 1994 r. w księgarni we Wrocławiu uderzył Wojciecha Jaruzelskiego kamieniem w głowę. Za ten czyn został skazany na karę pozbawienia wolności oraz grzywnę. Do końca swoich dni żył w poczuciu krzywdy. Syn, który walczył o sprawiedliwość i pamięć o ojcu, zmarł nagle w styczniu 2022 r. Dziś wdowa po nim z czwórką dzieci mieszka w zrujnowanym gospodarstwie, bez środków do życia.