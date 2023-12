Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Rzeszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rzeszowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Gotowe do wysłania obrazki i wierszyki bożonarodzeniowe 24.12.2023”?

Przegląd tygodnia: Rzeszów, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Gotowe do wysłania obrazki i wierszyki bożonarodzeniowe 24.12.2023 Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne. 📢 Zwłoki 48-latka znaleziono w klatce schodowej na os. Drabinianka w Rzeszowie W piątek w godzinach porannych w klatce schodowej w bloku przy ul. Cichej 7 pomiędzy dziewiątym a dziesiątym piętrem znaleziono zwłoki 48-latka. Ustalane są przyczyny śmierci mężczyzny. Prokuratura prowadzi dochodzenie.

📢 Wigilia miejska na rzeszowskim Rynku [ZDJĘCIA, WIDEO] W czwartek (21 grudnia) na rzeszowskim Rynku odbyła się Wigilia miejska. Były życzenia, wspólne kolędowanie i tradycyjne świąteczne potrawy. Poczęstunek dla mieszkańców przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Rzeszów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koncert świąteczny w Instytucie Muzyki [ZDJĘCIA] 21 grudnia w Instytucie Muzyki odbył się koncert świąteczny. Wydarzenie odbyło się w wykonaniu uczniów Rzeszowskiej Akademii Muzyki, Studentów Instytutu Muzyki UR oraz Orkiestry Kameralnej MDK pod kierunkiem Weroniki Sury. Podczas koncertu można było usłyszeć piękne kolędy i pastorałki. Udział wzięli najmłodsi jak i starsi śpiewając oraz grając na różnych instrumentach.

📢 Czekoladowo - piernikowa szopka z błogosławioną rodziną Ulmów z Markowej. To dzieło cukierników z Miodowej w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] Tradycyjnie cukiernicy z Miodowej w Rzeszowie przygotowali czekoladowo - piernikowo - marcepanową szopkę. Imponująca nie tylko rozmiarami, ale i symboliką. W tym roku umieścili w niej postaci błogosławionej rodziny Ulmów z Markowej. 📢 Nasi rodacy wracają na święta na Podkarpacie. Posłuchaj co mówią! [WIDEO] Okres przedświąteczny to wzmożony ruch na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Polacy, mieszkańcy Podkarpacia, przebywający za granicą przylatują do Polski by razem wspólnie z rodzinami spędzić święta Bożego Narodzenia.

📢 Jak samemu w prosty sposób spakować prezent? Zobacz wideo Święta co raz bliżej, a to oznacza, że czas na spakowanie prezentów. Jednak nie w każdym sklepie sprzedawca zapakuje ci prezent, ale możesz zrobić to sam, w szybki i prosty sposób. Koniecznie zobacz wideo!

📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Zaplanuj swój przedświąteczny tydzień. Co ciekawego wydarzy się od 17 do 21 grudnia Sprawdź, jakie ciekawe wydarzenia odbędą się od 17 do 21 grudnia w Rzeszowie i okolicy. Mamy dla Ciebie zestawienie niezwykłych wydarzeń, które sprawią, że ten czas będzie pełen inspiracji, radości i świątecznego ducha.

📢 Realistyczne symulacje i treningi. Rzeszowscy kontrterroryści w akcji Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie aktywnie pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności poprzez regularne szkolenia i ćwiczenia. W początkach grudnia funkcjonariusze przeprowadzili intensywne treningi w jednym z rzeszowskich budynków, symulując realne sytuacje zagrożenia. 📢 Wigilia w okopach. Niezwykła rekonstrukcja z I wojny światowej w Twierdzy Przemyśl [ZDJĘCIA, WIDEO] W okresie Świąt Bożego Narodzenia w 1914 roku, podczas walk o Twierdzę Przemyśl, żołnierze walczących armii, austro-węgierskiej i rosyjskiej, w wielu miejscach frontu przerywali ostrzał. Zawierali chwilowy rozejm, dzielili się symbolicznym "opłatkiem", wymieniali drobnymi prezentami. 📢 Mnóstwo ludzi i towaru na targowisku przy Dworaka w Rzeszowie. Są ubrania dla dzieci i dorosłych [ZDJĘCIA] Duży wybór ubrań dla dzieci i dorosłych. Są ciepłe kurtki, płaszcze, bluzy, kardigany, dżinsy, dresy, spodnie, sukienki, spódnice, półbuty, kozaki, torebki i mnóstwo innych rzeczy. Wszystko w atrakcyjnych cenach. Na targowisku przy ul. Dworaka można się było dziś ubrać od stóp do głów. Zobacz, co się sprzedaje 17 grudnia!

📢 Wyjątkowy koncert charytatywny, w ramach akcji "Podkarpackie Dzieciom" w Filharmonii Podkarpackiej [ZDJĘCIA, WIDEO] W sobotę w Filharmonii Podkarpackiej odbył się wyjątkowy koncert charytatywny, w ramach akcji "Podkarpackie Dzieciom". Wystąpili Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa i Krzysztof Iwaneczko. Podczas wydarzenia przeprowadzona została zbiórka pieniężna, loteria fantowa oraz licytacja przedmiotów przekazanych przez artystów, sportowców oraz inne znane osoby.

