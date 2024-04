O poniedziałku, 6 maja rozpoczynają się nabożeństwa majowe przy kapliczkach na Osiedlu Drabinianka organizowane przez Rzeszowską Katedrę

Serdecznie zapraszam na uroczyste Nabożeństwa Majowe przy kapliczkach na terenie parafii katedralnej w Rzeszowie z udziałem kapłanów, które odbywać się będą codziennie od 6 do 11 maja, o godzinie 19:15. Jest to wspaniała okazja, by po całym dniu ciężkiej pracy stanąć z sąsiadami do wspólnej modlitwy i śpiewu. To najprostszy, a zarazem najpiękniejszy moment wtulenia się w Maryję i modlitewnego odpoczynku w Niej. Jest to również dobra okazja do poznania sąsiadów i budowania prawdziwej wspólnoty ludzi wiary, co zawsze przynosi owoce w życiu duchowym i ludzkim - zaprasza ks. Julian Wybraniec.