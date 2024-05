Przegląd prasy 17.05.2024 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Jakie wydarzenia kulturalne odbędą się podczas zbliżającego się weekendu? Sobota będzie należała do Nocy Muzeów, ale to nie wszystko. Podpowiadamy jak miło i pożytecznie spędzić czas z kulturą w Rzeszowie.

Na osiedlu Staromieście w Rzeszowie planowana jest budowa czterokondygnacyjnego bloku mieszkalnego na działkach pomiędzy ul. Krogulskiego a ul. Borową. Inwestor, który stoi za projektem, dysponuje już prawomocną decyzją o warunkach zabudowy, co wywołuje obawy i sprzeciw mieszkańców.

W uroczystej atmosferze, w obecności wojewody podkarpackiego, Teresy Kubas-Hul, odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom publicznych służb zatrudnienia. Wyróżnienie to, nadane postanowieniem Prezydenta RP, jest formą docenienia ich długoletniej, wytrwałej służby na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz powiatowych urzędów pracy na terenie województwa. Medale za Długoletnią Służbę to symbol uznania dla tych, którzy przez lata swojej pracy przyczyniali się do rozwoju regionalnego rynku pracy, pomagając wielu osobom w znalezieniu zatrudnienia i wsparciu zawodowym.