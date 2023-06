Prasówka tygodniowa z 4.06.2023 w Rzeszowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

To było spotkanie pełne wzruszeń. Każda z uczestniczek naszej akcji to wyjątkowa osobowość, silna, aktywna i pełna pasji. - Urzekła mnie nazwa tego konkursu, dlatego się zgłosiłam - podczas forum mówiła Klaudia Bartoszek z Rzeszowa, zwyciężczyni w kategorii Córki. - Dla mnie w twarzy najważniejsze są oczy, będące odzwierciedleniem duszy.

Zatrzymany w Dubiecku kierowca wydmuchał 2,5 promila. Tyle samo alkoholu miał w sobie motorowerzysta zatrzymany w Grabinach, a nieco mniej, bo 1,8 promila, miał w organizmie kierowca złapany w Dębicy. Natomiast w Mielcu pijana 41-latka spowodowała kolizję. To tylko cztery policyjne interwencje z wtorku, do których doszło na podkarpackich drogach. Co gorsza, do podobnych sytuacji dochodzi właściwie codziennie.