Policja zatrzymała 32-letniego złodzieja. Oszukiwał "na policjanta"

Kryminalni z rzeszowskiej komendy natychmiast zajęli się sprawą. Ustalili okoliczności w jakich doszło do odbioru pieniędzy i wytypowali mężczyznę, który odebrał gotówkę. Dzień później przestępcy posługując się tą samą legendą oszukali inną mieszkankę Rzeszowa.

Rzeszowska policja została powiadomiono o oszustwie metodą „na policjanta” w kwietniu. Przestępca w rozmowie telefonicznej przekonał 71-latkę o tym, że rozpracowuje szajkę przestępców. Jednym z nich miał być pracownik banku, w którym seniorka miała konto. Aby pomóc w ich ujęciu i uniemożliwić kradzież zdeponowanych na koncie pieniędzy, kobieta pojechała do banku i wybrała z konta 45 tys. złotych. Pieniądze zgodnie z instrukcją pozostawiła w koszu na śmieci. Gdy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa o zdarzeniu powiadomiła policję.

Funkcjonariusze uzyskali informację, gdzie może przebywać „pobierak” i obserwowali to miejsce. Zatrzymali go godzinę po drugim oszustwie. Podczas zatrzymaniu przy 32-latku ujawnili nie tylko całą schowaną do saszetki kwotę pieniędzy, ale też telefony komórkowe i narkotyki, w postaci ziela konopi innych niż włókniste, amfetaminy i mefedronu. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Dzień później policjanci z komisariatu na Śródmieściu przedstawili mu łącznie trzy zarzuty. Dwa z nich dotyczyły oszustwa, a trzeci posiadania substancji zabronionych.

Pełen materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator jeszcze tego samego dnia wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o areszt dla 32-latka. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec 32-latka areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Policjanci sprawdzają, czy zatrzymany nie uczestniczył w innych, podobnych oszustwach.