Przebudowa ul. Warszawskiej w Rzeszowie. Od poniedziałku ważna zmiana w organizacji ruchu

- Wykonawca na odcinku granicy Rzeszowa do skrzyżowania z ul. Łowiecką wykonał już korytowanie pod konstrukcję nowej jezdni po stronie lewej, ułożona została także warstwa ulepszonego podłoża, warstwa mrozoochronna wraz z podbudową z kruszywa. Z kolei na odcinku od ul. Łowieckiej do ul. Bażantowej również zostało wykonane korytowanie pod konstrukcje nowej jezdni wraz z wzmocnieniem podłoża. Trwają prace związane z przebudową infrastruktury technicznej: elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, sanitarnej - przedstawia.

- Przebudowa ul. Warszawskiej jest jedną z największych inwestycji trwających obecnie w Rzeszowie - zwraca uwagę Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. - Jej zakres obejmuje rozbudowę do czterech pasów około kilometrowego odcinka drogi, od wysokości skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy Rzeszowa. Częścią tego przedsięwzięcia jest także rozbudowa skrzyżowań i dróg podporządkowanych do ul. Warszawskiej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską, rozbudowa odcinków ulic: Myśliwskiej, Łowieckiej i Bażantowej. Zadanie obejmuje także budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowę kanalizacji deszczowej.

- Roboty w zakresie sterowania ruchem kolejowym i towarzyszące im prace mogą potrwać do 20 czerwca. Jeśli podczas ich trwania nie wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności termin zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu ul. Myśliwskiej może zostać skrócony do 14 czerwca - zapowiada.

Zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu roboty w zakresie sterowania ruchem kolejowym będą trwać od 5 czerwca do 20 czerwca, jednak w przypadku braku nieprzewidzianych okoliczności wykonawca zakończy prace na przejeździe do 13 czerwca, gdzie zostanie przywrócony przejazd ul. Myśliwską.

W czasie zamknięcia przejazdu przez ul. Myśliwską (w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Warszawską) kierowcy chcący wyjechać z osiedli Miłocin Św. Huberta, Pogwizdów Nowy na ul. Warszawską lub też dojechać od strony ul. Warszawskiej do swoich osiedli będą musieli korzystać z objazdów. Główny został wyznaczony drogami powiatowymi przez Rudną Małą oraz Rudną Wielką. Inny będzie biegł ulicą Borową oraz ulicami Chmajówka i Łąkowa.

Koszt przebudowy ul. Warszawskiej to 33, 5 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec 2023 r. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiana tras autobusów komunikacji miejskiej

W związku z czasowym zamknięciem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Myśliwskiej Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie od 5 czerwca wprowadza zmiany w trasach przejazdów autobusów.

Plan objazdów będzie wyglądał następująco:

· Linia nr 8: kursy realizowane do Rudnej Wielkiej zostają skrócone do przystanku Warszawska / Łowiecka 10;

· Linia nr 8: kursy realizowane z Rudnej Wielkiej będą realizowane od przystanku Warszawska / Myśliwska 09 (z pominięciem przystanków w Rudnej Wielkiej oraz na ulicach Pogwizdowskiej i Myśliwskiej;

· Linia nr 20: kursy do Bratkowic będą realizowane do przystanku Warszawska / Borowa 08 bez zmian następnie Warszawska / Łowiecka 10, Rudna Wielka szkoła 01, Rudna Wielka I 01, dalej bez zmian;

· Linia nr 20: kursy do Bardowskiego będą realizowane do przystanku Rudna Wielka Dom Ludowy 20 bez zmian następnie Rudna Wielka szkoła 02, Warszawska / Myśliwska 09 i dalej bez zmian.

· Linia nr 57: zostanie zawieszona;