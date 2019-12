Nela Mała Reporterka spotka się z czytelnikami w sobotę w Empiku w Galerii Rzeszów

Będzie można również zgłaszać szkoły i przedszkola do udziału w akcji ochrony waleni na Wyspach Owczych #savethewhales i zgłosić chęć zaproszenia do szkoły/przedszkola „Wielkiego Listu do Unii Europejskiej”, aby dzieci się na niej podpisały. Każdy podpis, rysunek, znak X jest głosem w ochronie tych zwierząt. Co roku na Wyspach Owczych ginie z rąk ludzi około 800 waleni...

ZOBACZ TEŻ: Co kupisz na świątecznym jarmarku w Rzeszowie