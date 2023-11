Książka na jesienne dni. Relacje w świecie wysoko wrażliwych. Jak dbać o związek, pielęgnować przyjaźń i osiągnąć zawodowe spełnienie

O książce:

Wszystko, co w życiu najlepsze i najgorsze, spotyka nas – wysoko wrażliwych – od innych ludzi. Bez interakcji międzyludzkich nie sposób bowiem funkcjonować. Czy wiesz jednak, jak odnaleźć się w kontaktach z drugim człowiekiem, kiedy jesteś osobą wysoko wrażliwą? Co zrobić, by poczuć się komfortowo w tworzonych relacjach?

Z proponowanej pozycji dowiesz się:

jak pozbyć się wyrzutów sumienia, kiedy postawisz granice i powiesz komuś „nie”;

dlaczego czasem wolisz być „zosią samosią” zamiast skorzystać z czyjejś pomocy;

skąd w tobie przymus angażowania się w każdy konflikt rodzinny;

dlaczego towarzyszy ci syndrom oszusta, choć jesteś profesjonalistą w swojej pracy;

jak być dobrym szefem i pożądanym pracownikiem;

czy to normalne, że boisz się bliskości;

dlaczego tkwisz w związkach, które cię unieszczęśliwiają.

O autorkach:

Magdalena Kopenhagen jest psychoterapeutką poznawczo-behawioralną z dużym doświadczeniem klinicznym. Zajmuje się także hipnoterapią i interwencją kryzysową. Autorka wielu artykułów o tematyce psychologicznej. Prowadzi również edukacyjne konto w mediach społecznościowych.