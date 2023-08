Jean-Pierre Melville bohaterem sierpniowego przeglądu w Kinie za Rogiem

Bob jest starzejącym się hazardzistą. Całe noce spędza na graniu w kolejnych lokalach na Montmartre. Pewnego dnia stary znajomy daje mu cynk o napadzie na kasyno. Do zdobycia jest około osiem milionów franków. Bob postanawia zebrać ludzi i zrobić skok. We wszystko wplątuje się jednak zaprzyjaźniony szef policji i młoda dziewczyna, spotkana na ulicach nocnego Paryża.

Jean-Pierre Melville nakręcił czternaście filmów (w tym jeden krótkometrażowy). Sławę przyniosły mu zwłaszcza filmy kryminalne z Jeanem-Paulem Belmondo i Alainem Delonem (jego ulubionym aktorem) w rolach głównych. Reżyser zmarł w wieku 55 lat (2 sierpnia 1973). John Woo powiedział kiedyś: „Gdyby istniał bóg kina, to byłby nim Jean-Pierre Melville”.

Czarny kryminał będący adaptacją powieści autorstwa Pierre’a Lesou o tym samym tytule. Po opuszczeniu więzienia złodziej Maurice Faugel (Serge Reggiani) planuje kolejny skok. Do akcji zaprasza swoich zaufanych znajomych oraz Silliena (Jean-Paul Belmondo), który ma ich zaopatrzyć w niezbędny sprzęt. Na miejscu zostają zaskoczeni przez policję. Maurice zostaje ranny, a przesłuchiwany przez policję Sellien stoi przed decyzją wyznania prawdy lub chronienia przyjaciół.

21 sierpnia, godz. 18.30

„Armia cieni”

W okupowanej Francji, należący do Ruchu Oporu inżynier Philippe Gerbier zostaje zdradzony i wydany nazistom. Po ucieczce dołącza do swoich w Marsylii, gdzie stara się doprowadzić do egzekucji zdrajcy. Film ukazuje nieustraszonych bojowników podziemia w sytuacjach niejednoznacznych moralnie, w których honor przestaje być wartością absolutną.

28 sierpnia, godz. 18.30

„W kręgu zła”