Jak Rzeszów i jego mieszkańcy upamiętnią 80. rocznicę Akcji „Burza”? Znamy program uroczystości

Akcja „Burza”

Akcja „Burza” – akcja wojskowa Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim prowadzona od stycznia 1944 r. do stycznia 1945 r. Jednym z celów akcji było uświadomienie władzom radzieckim, że na wyzwolonych z okupacji niemieckiej terenach Polski gospodarzami są Polacy, uznający władzę Rządu Emigracyjnego. W lipcu 1944 roku akcja „Burza” rozpoczęła się na Wileńszczyźnie i Nowogrodczyźnie.

W sumie w akcji wzięło udział ponad 100 tys. żołnierzy. Ok. 20-30 tys. osób zostało wywiezionych w głąb ZSRR, z czego większość nigdy nie wróciła do kraju. Na skutek działań NKWD uwięziono ok. 50 tys. żołnierzy AK uczestniczących w akcji „Burza”.