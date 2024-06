Na Osiedlu Staroniwa dzieci wraz z rodzicami bawiły się na Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka

Zabawa rodzinna na Osiedlu Staroniwa

Zabawy prowadził animator. Dzieci tańczyły, naśladując animatora i wykonując jego polecenia. Do zabawy najmłodsi zaprosili również swoich rodziców. Razem odtańczyli Macarenę. Muzyka płynąca z głośników była energiczna, więc na trawniku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 było prawdziwe szaleństwo.

Organizatorami Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w piątek, 7 czerwca 2024 roku byli: Rzeszowski Dom Kultury oraz Rada Osiedla Staroniwa. Zabawa trawała od godziny 17:00 do 20.00 na terenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55.

Uczniowie z młodszych klas Szkoły Podstawowej zaśpiewali dla swoich rodziców oraz zgromadzonej publiczności. Kibicowali im nauczyciele, którzy przygotowali występ w ramach zajęć szkolnych.

Humory dopisywały wszystkim. Na szczęście pogoda także dopisała uczestnikom Pikniku, ponieważ burza i deszcz dotarły do Rzeszowa już po zabawie. Mniej szczęścia do pogody mieli za to studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, bawiący się na "KultURaliach" pod akademikami przy ul. Cichej.