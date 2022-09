Historia Grzegorza Frydryka okiem Łukasza Pompy. Premiera filmu dokumentalnego we wtorek, 4 października w rzeszowskim WDK-u.

Film Droga to dokument krótkometrażowy, którego bohaterem jest Grzegorz Frydryk. To urodzony i mieszkający w Rzeszowie artysta zajmujący się grafiką, malarstwem i rysunkiem. Jest wykładowcą Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wieku 36 lat zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona, przez co z każdym dniem praca twórcza i codzienne funkcjonowanie stawały się dla malarza wielkim wyzwaniem. Jedynym wyjściem okazała się eksperymentalna metoda leczenia, do której Frydryk został włączony ze względu na swój młody wiek. Mimo przeciwności mężczyzna stara się kontynuować pracę artystyczną.

W filmie widzimy bohatera przy pracy nad kolejnymi częściami cyklu grafik O nieustannej modlitwie, które będą także składową wtorkowej wystawy. Film ukazuje proces zmagania się nie tylko z materią i techniką grafiki warsztatowej, lecz również ze skutkami postępującej choroby.