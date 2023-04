Gratka nie tylko dla miłośników opery. Zorza zaprasza na pokaz filmu „Il Boemo”

Czesko-słowacko-włoski film opowiada historię praskiego młynarza, który wyruszył do Włoch i stał się najbardziej popularnym kompozytorem swoich czasów. Przez piętnaście lat Josef Mysliveček (1737–1781), znany jako Il Boemo (wł. „Czech”), tworzył dla dworów i teatrów miejskich, od Neapolu po Florencję, Turyn i Wenecję. We Włoszech poznał też młodego Mozarta, z którym się zaprzyjaźnił i na którego twórczość miał niewątpliwy wpływ. Życie Il Boemo to historia niezwykle utalentowanego artysty, który wspiął się na sam szczyt sławy, by boleśnie spaść na dno zapomnienia

Muzykę do filmu skomponował Vaclav Luks wraz ze swoim zespołem Collegium 1704, przy udziale wybitnych solistów, takich jak: Philippe Jaroussky, Raffaella Milanesi, Emöke Baráth, Simona Šaturová, Krystian Adam oraz Juan Sancho.

Film wyreżyserował Petr Vaclav, występują: Vojtech Dyk, Barbara Ronchi, Elena Radonicich, Lana Vlady. Film trwa 140 minut.