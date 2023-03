Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” zaprasza w marcu na kolejne projekcje filmowe

O filmach:

I LOVE MY DAD, reż. James Morosini

gatunek: dramat, komedia / produkcja: USA 2022 / czas trwania: 96 min

Zainspirowany prawdziwą historią reżysera film to opowieść o niełatwej relacji pomiędzy ojcem a synem. Gdy Franklin zrywa wszelkie kontakty z ojcem, zdesperowany starszy z mężczyzn nie może się z tym pogodzić. Posunie się do fortelu, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w życiu wrażliwego, nieco samotnego chłopaka.