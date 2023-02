Spektakl "Brzydkie kaczątko" w Teatrze "Maska" w Rzeszowie. Sztuka na motywach baśni H. Ch. Andersena

Już samo jajko było podejrzane. Większe od innych i mniej skłonne do pęknięcia. Kiedy wreszcie wykluwa się z niego pisklę, swoim wyglądem nie przypomina rodzeństwa ani matki. Różni się też jego wewnętrzny świat - jest dużo bogatszy niż szara rzeczywistość mokradeł, którą dopełniają okrutne komentarze i gesty zwierząt niepotrafiących zaakceptować inności. Tylko czy naprawdę „inny” znaczy brzydki i niewart przyjaźni? Brzydkie Kaczątko nader wszystko pragnie czuć się ważne i potrzebne. Ale zdaje się, że jedynie Natura jest w stanie bezwarunkowo go przyjąć i potraktować jako niezwykły i ważny element swojej magicznej układanki. To właśnie ona staje się przewodnikiem Kaczątka na jego drodze do samoakceptacji i szczęścia, na której czeka go spotkanie z podejrzanymi jaszczurkami, wyprawa kosmicznym statkiem i wiele innych.