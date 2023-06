Deloitte CE BSC w Rzeszowie przeprowadził 4-dniową akcję charytatywną

- Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny. Pracownicy Deloitte pokazują, że są prawdziwymi bohaterami, którzy chcą pomagać innym, zmieniać otaczającą nas rzeczywistość i wywoływać uśmiech na twarzach innych. Impact Week to piękna akcja, która przynosi wiele wspaniałych efektów. Są to m.in. wsparcie lokalnej społeczności, wsparcie potrzebujących a także szeroko rozumiana integracja, która w obecnych czasach jest bardzo ważna. Dziękuję władzom Deloitte i pracownikom, którzy zaangażowali się w to bardzo wartościowe przedsięwzięcie – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Impact Day to globalna inicjatywa z wieloletnią tradycją, organizowana co roku przez oddziały Deloitte na całym świecie. W Polsce to wydarzenie już od kilku lat odbywa się w Rzeszowie. W ramach akcji pracownicy firmy podejmują działania charytatywne na rzecz potrzebujących. Celem wolontariatu jest wzmocnienie lokalnych społeczności oraz pogłębianie więzi pomiędzy ich członkami. Hasło „Making an impact that matters”, które globalnie przyświeca Deloitte, znajduje odzwierciedlenie w konkretnych czynach. Firma dąży przede wszystkim do kreowania pozytywnych zmian oraz korzystnego oddziaływania na otoczenie. W tym roku organizowana przez Deloitte akcja charytatywna Impact Day przekształciła się w Impact Week i trwała nie jeden, a cztery dni.