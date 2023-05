Rzeszowska inwestycja w elitarnym gronie laureatów konkursu TOP Inwestycje Komunalne

W imieniu Rzeszowa statuetkę laureata konkursu odebrał Marek Ustrobiński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Spółka jest jednym z najbardziej prężnych inwestorów w mieście. Inwestuje w rozwój sieci i doskonalenie usług, ale także w działalność pozastatutową. – Jesteśmy obecni w życiu miasta nie tylko w postaci dostaw wody i odbioru ścieków, staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu mieszkańców także na innych płaszczyznach. Tak rozumiemy nasza społeczna odpowiedzialność – mówi Marek Ustrobiński.

Rzeszowski MPWiK jest jedną najaktywniej inwestujących w rozwój firm w mieście i regionie. Spółka w 2022 roku oddała do użytku supernowoczesny, w pełni zdigitalizowany zbiornik na wodę zdatną do picia na osiedlu Pobitno w Rzeszowie. Jest liderem w regionie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii – posiada dwie farmy fotowoltaiczne, produkuje energie także z biogazu i rozbudowuje systematycznie sieć mini instalacji fotowoltaicznych na swoich obiektach. Rzeszowskie sieci wodociągowe 9 (1134 kilometry długości) i kanalizacyjne (899 kilometrów) objęte są supernowoczesnym system monitoringu, który pozwała na precyzyjny nadzór, daje możliwości zdalnego sterowania oraz błyskawicznej reakcji w przypadku awarii. Rzeszowski MPWiK produkuje także z uzyskiwanych osadów ściekowych polepszacz gleby Glebex + i angażuje się w pozastatutową działalność ekologiczną. Spółka utworzyła na terenie Zakładu Uzdatniania Wody pierwszą pasiekę miejska w Rzeszowie. Na terenie ZUW wysiewane są łąki kwietne, a na obiektach spółki w mieście rozwieszono budki lęgowe dla jerzyków. MPWiK jako jedyna w Polsce spółka wodociągowa uczestniczyła w programie Banku Światowego Utility of the Future, mocno angażuje się także w życie kulturalne i edukacyjne w mieście. Pomoc w organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez charytatywnych, ale także konkursów wiedzy organizowanych przez rzeszowskie szkoły. Np. podczas ogólnomiejskich konkursów wiedzy z okazji Światowego Dnia Wody i konkursu wiedzy o Rzeszowie. Na terenach Zakładu Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków zorganizowano ścieżki edukacyjne dla uczniów i studentów.