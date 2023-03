Powstała książka o rzeszowskich strażakach. Pełna zdjęć, wspomnień, ciekawostek, artykułów z lokalnej prasy oprac. BT

St. bryg. Tomasz Baran, Komendant Miejski PSP w Rzeszowie oraz Rafał Białorucki regionalista i sympatyk środowiska strażackiego prezentują książkę pt. „150 lat Straży Pożarnej w Rzeszowie (1872-2022)” KM PSP w Rzeszowie

Jest duża, gruba i zawiera wiele zdjęć. To książka o historii Straży Pożarnej w Rzeszowie, która gromadzi cenne informacje o tej formacji mundurowej od 1872 do 2022 roku. Publikacja „150 lat Straży Pożarnej w Rzeszowie” właśnie trafia do rzeszowskiej braci strażackiej.